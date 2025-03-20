В Сеть слили личные данные поклонников Tesla и Илона Маска

Новый сайт с личными данными призывает посетителей к актам вандализма против Tesla.

После всплеска вандализма против электромобилей и автосалонов компании Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, в Сети появился сайт, на котором опубликованы личные данные людей, купивших Tesla или работающих в компании. В список также попали сотрудники федерального Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском.

Об этом пишет NBC News.

Изданию удалось пообщаться с несколькими владельцами электромобилей. Они подтвердили, что информация подлинная, хотя часть данных устарела. Злоумышленники, в частности, опубликовали имена, адреса проживания, номера телефонов и другие контактные данные людей. Издание не уточняет, сколько человек пострадало, но отмечается, что это "только небольшая часть всех владельцев Tesla".

Пока неизвестно, кто стоит за недавно созданным сайтом или каким образом произошла утечка данных пользователей. Записи о регистрации домена для сайта указывают, что он был зарегистрирован через анонимную платформу домена хостинга.

Но наибольшее опасение вызывает не сам факт утечки персональных данных, а призывы, размещенные на сайте под названием Dogequest. Сайт пытается вызвать у посетителей негативную реакцию на Маска за его роль в администрации Трампа, а также подстрекает совершать акты вандализма. В частности, предлагается использовать баллончик с краской, чтобы "освободить свой художественный талант" на ближайшей Tesla, а также использовать другие "творческие проявления протеста". Для усиления визуального эффекта курсор на сайте выглядит как коктейль Молотова.

Такой агрессивный контент вызвал у людей, чьи имена и адреса были раскрыты, беспокойство, что они или их автомобили могут подвергнуться нападению со стороны активистов, выступающих против Маска.

Сайт также подталкивает владельцев Tesla "присоединиться к тренду" и продать электромобили, чтобы отмежеваться от Маска. В случае предоставления доказательств продажи Tesla людям обещают "поощрение" – удаление с сайта информации о них.

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Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино сообщил, что бюро "активно работает над инцидентами с Tesla".

Генеральный прокурор Памела Бонди заявила, что нападения на имущество Tesla является "нечем иным, как внутренним терроризмом", и пообещала провести федеральное расследование.

Маск также осудил сайт, назвав призывы к уничтожению Tesla по всей стране "крайним проявлением внутреннего терроризма".

Компания Tesla не прокомментировала, каким образом личные данные автовладельцев могли попасть в руки злоумышленников, и лишь посоветовала им включить режим охраны, который позволяет владельцам видеть и записывать видео в режиме реального времени с камер своих автомобилей.

Напомним, после конфликта с американским миллиардером Илоном Маском сенатор США Марк Келли решил отказаться от Tesla, назвав компанию "рекламным щитом" для политических амбиций ее владельца. Ранее сенатор побывал с визитом в Украине.

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