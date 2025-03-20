Ворог атакує Одесу дронами: є влучання та постраждалі

Через влучання дронів у південних районах міста виникли пожежі.

Ввечері четверга, 20 березня, ворог атакує Одесу дронами. В місті лунають вибухи, виникло кілька пожеж на місцях влучання.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Одеса у вогні, російські дрони б‘ють по цивільних об‘єктах в місті, є постраждалі", - написав він.

За інформацією міського голови Геннадія Труханова, під ворожим ударом опинились південні райони міста.

"Чутно вибухи, будьте у безпечних місцях. Атака триває!" - закликав одеситів мер.

За інформацією моніторингових каналів, у місті та районі частково зникло світло. За непідтвердженими даними постраждала неповнолітня дитина.

Нагадаємо, в Одесі ввечері 20 березня пролунало понад 15 вибухів. Місто масовано атакують ворожі БпЛА. Вже стало відомо про збиття "Шахеду".

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