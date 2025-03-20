Трамп подписал указ о ликвидации Департамента образования США

В четверг, 20 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Департамента образования, обеспечив долгожданную политическую победу для консерваторов, долго настаивавших на прекращении государственного образования в пользу частных и религиозных школ.

Об этом сообщает Reuters.

Указ почти полностью оставит школьную политику в руках штатов и местногосамоуправления, перспектива, настораживающая сторонников либерального образования.

Этот указ "начнет ликвидацию" департамента, сказал Трамп на церемонии подписания в восточной комнате Белого дома.

Для полного закрытия департамента требуется акт Конгресса, американскому президенту для этого не хватает голосов.

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"Мы очень просто вернем образование в те штаты, которым оно принадлежит", — сказал Трамп.

На минувшей неделе министерство объявило об увольнении почти половины своего персонала.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп назначил руководителем Департамента эффективности правительства (DOGE), заявил, что его жизнь под угрозой. По его словам, некоторые бывшие чиновники хотели бы его смерти за то, что он остановил "их мошенничества".

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