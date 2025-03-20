Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США

У четвер, 20 березня, президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти, забезпечивши довгоочікувану політичну перемогу для консерваторів, які довго наполягали на припиненні державної освіти на користь приватних і релігійних шкіл.

Про це повідомляє Reuters.

Указ майже повністю залишить шкільну політику в руках штатів і місцевого самоврядування, перспектива, яка насторожує прихильників ліберальної освіти.

Цей указ "почне ліквідацію" департаменту, сказав Трамп на церемонії підписання у східній кімнаті Білого дому.

Для повного закриття департаменту потрібен акт Конгресу, американському президенту для цього бракує голосів.

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"Ми дуже просто повернемо освіту в ті штати, яким вона належить", — сказав Трамп.

Минулого тижня міністерство оголосило про звільнення майже половини свого персоналу.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, якого президент США Дональд Трамп призначив керівником Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що його життя під загрозою. За його словами, деякі колишні чиновники хотіли б його смерті за те, що він зупинив "їхні шахрайства".

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