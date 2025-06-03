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- Війна
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Втрати РФ на фронті перевалили за 990 тисяч осіб — деталі від Генштабу
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 3 червня склали 990 800 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1100 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 990 800 (+1100) осіб
танків — 10881 (+7)
бойових броньованих машин — 22671 (+8)
артилерійських систем — 28623 (+48)
РСЗВ — 1402 (+1)
засоби ППО — 1176 (+1)
літаків — 384 (+12)
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38748 (+126)
крилаті ракети — 3271
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 50607 (+145)
спеціальна техніка — 3905
Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.