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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт: на що чекати

У зоні діяльності холодного атмосферного фронту йтимуть грозові дощі, можливий подекуди град та шквали, а за ним пошириться свіжіше повітря.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Найближчим часом в Україні можливі дощі з грозами

Найближчим часом в Україні можливі дощі з грозами / © ТСН

У вівторок та середу, 3 та 4 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Це означає, що в зоні його діяльності йтимуть грозові дощі, можливий подекуди град та шквали. А за ним пошириться свіжіше повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

У середу, 4 червня, фронт вже практично залишить межі України. Тому в ніч проти 4 червня ще можливі дощі з грозами. А вже вдень у середу короткочасні зливи ймовірні лише у Карпатах, на Закарпатті, на Донеччині та Луганщині.

На решті території України, тобто, у більшості областей, у середу переважатиме суха погода. Температура повітря упродовж дня становитиме +23+27 градусів, на півдні та сході +27+31 градус.

У Києві 4-го червня буде суха сонячна погода. Оскільки столиця опиниться вже в тилу атмосферного фронту, то й короткочасно посвіжіє завтра повітря, вдень +23, +24 градуси.

Але надалі в Україні практично повсюди — лайтспека, очікується +24+29 градусів, на півдні та сході, подекуди в центральній частині +27+32 градуси.

«Поки сильної спеки все ж нема, будинки й довкілля не прогрілися надто, давайте намагатися економити електроенергію і не вмикати з будь-якого підвищеного градусного приводу кондиціонери», — резюмувала Діденко.

Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через +15,0°С в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА ЗНОВУ КАПРИЗУЄ! НОВИЙ ПРОГНОЗ ВАС ЗДИВУЄ!

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