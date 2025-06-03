Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт: на що чекати

Найближчим часом в Україні можливі дощі з грозами / © ТСН

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У вівторок та середу, 3 та 4 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Це означає, що в зоні його діяльності йтимуть грозові дощі, можливий подекуди град та шквали. А за ним пошириться свіжіше повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

У середу, 4 червня, фронт вже практично залишить межі України. Тому в ніч проти 4 червня ще можливі дощі з грозами. А вже вдень у середу короткочасні зливи ймовірні лише у Карпатах, на Закарпатті, на Донеччині та Луганщині.

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На решті території України, тобто, у більшості областей, у середу переважатиме суха погода. Температура повітря упродовж дня становитиме +23+27 градусів, на півдні та сході +27+31 градус.

У Києві 4-го червня буде суха сонячна погода. Оскільки столиця опиниться вже в тилу атмосферного фронту, то й короткочасно посвіжіє завтра повітря, вдень +23, +24 градуси.

Але надалі в Україні практично повсюди — лайтспека, очікується +24+29 градусів, на півдні та сході, подекуди в центральній частині +27+32 градуси.

«Поки сильної спеки все ж нема, будинки й довкілля не прогрілися надто, давайте намагатися економити електроенергію і не вмикати з будь-якого підвищеного градусного приводу кондиціонери», — резюмувала Діденко.

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Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через +15,0°С в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників.

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