Рак молодеет: заболеваемость выросла на 50%

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За последние 50 лет смертность от рака снизилась на 22%, однако количество диагнозов стремительно увеличилось, особенно среди людей до 50 лет.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В 1973 году на каждые 100 тысяч человек от рака умирало 328 человек, а к 2023 году этот показатель упал до 252. Это связано с ранней диагностикой и новыми методами лечения. Однако количество больных выросло на 50%, причем больше всего среди молодежи (20-49 лет) — на 23% с 1990-х.

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Эксперты называют ключевые причины:

Ожирение — связано с 13 видами рака.

Стресс — пациенты до 50 лет чаще сообщали о сильном психоэмоциональном давлении перед диагнозом.

Питание и микропластик — современные диеты и загрязнение пищи могут нарушать микробиом.

Курение и алкоголь — до сих пор остаются провокаторами онкологии.

Выживаемость при раке удвоилась с 1970-х, но темпы улучшений в последнее десятилетие значительно замедлились. Основной проблемой остается поздняя диагностика, что негативно влияет на результат лечения.

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