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Землетрясение в Турции: 70 пострадавших, погибла 14-летняя девочка
Во время утреннего землетрясения магнитудой 5,8 в Турции 69 человек пострадали из-за паники — они прыгнули с высоты, чтобы спастись.
В Турции произошло землетрясение. Погибла 14-летняя девочка, около 70 человек пострадали.
Об этом сообщает The Mirror.
Во время утреннего землетрясения магнитудой 5,8 в Турции 69 человек пострадали из-за паники — они прыгнули с высоты, чтобы спастись.
Одна 14-летняя девочка погибла, ее поначалу госпитализировали, но спасти не удалось.
Толчки произошли в 2:17 в Средиземном море, их ощущали также на греческом острове Родос. Люди проснулись от сильных колебаний земли, что вызвало панику и травмы.
Губернатор Мармариса Идрис Акбиик заявил, что серьезных разрушений пока не зафиксировано. Медицинскую помощь на месте получили 14 из 69 пострадавших, прыгнувших с высоты в попытке спастись.
В Турции продолжаются спасательные работы, власти призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Напомним, 15 мая в Турции во время встречи Зеленского и Эрдогана произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.
Ранее, 23 апреля, Стамбул подвергся землетрясению магнитудой 6,2.