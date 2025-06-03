Землетрясение в Турции: 70 пострадавших, погибла 14-летняя девочка

Землетрясение в Турции / © Associated Press

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В Турции произошло землетрясение. Погибла 14-летняя девочка, около 70 человек пострадали.

Об этом сообщает The Mirror.

Во время утреннего землетрясения магнитудой 5,8 в Турции 69 человек пострадали из-за паники — они прыгнули с высоты, чтобы спастись.

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Одна 14-летняя девочка погибла, ее поначалу госпитализировали, но спасти не удалось.

Читайте также Дата публикации 23:50, 31.05.25 Категория Украина Количество просмотров 6213 На Закарпатье произошло землетрясение Автор публикации Богдан Скаврон

Толчки произошли в 2:17 в Средиземном море, их ощущали также на греческом острове Родос. Люди проснулись от сильных колебаний земли, что вызвало панику и травмы.

Губернатор Мармариса Идрис Акбиик заявил, что серьезных разрушений пока не зафиксировано. Медицинскую помощь на месте получили 14 из 69 пострадавших, прыгнувших с высоты в попытке спастись.

В Турции продолжаются спасательные работы, власти призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

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Напомним, 15 мая в Турции во время встречи Зеленского и Эрдогана произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Ранее, 23 апреля, Стамбул подвергся землетрясению магнитудой 6,2.