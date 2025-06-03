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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Землетрус у Туреччині: 70 постраждалих, загинула 14-річна дівчинка

Під час ранкового землетрусу магнітудою 5,8 у Туреччині 69 людей постраждали через паніку — вони стрибнули з висоти, щоб врятуватися.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Землетрус у Туреччині

Землетрус у Туреччині / © Associated Press

У Туреччині стався землетрус. Загинула 14-річна дівчинка, майже 70 людей постраждали.

Про це повідомляє The Mirror.

Під час ранкового землетрусу магнітудою 5,8 у Туреччині 69 людей постраждали через паніку — вони стрибнули з висоти, щоб врятуватися.

Одна 14-річна дівчинка загинула, її спочатку госпіталізували, але врятувати не вдалося.

Поштовхи сталися о 2:17 у Середземному морі, їх відчували також на грецькому острові Родос. Люди прокинулися від сильних коливань землі, що викликало паніку і травми.

Губернатор Мармаріса Ідріс Акбійїк заявив, що серйозних руйнувань поки не зафіксовано. Медичну допомогу на місці отримали 14 із 69 постраждалих, які стрибнули з висоти в спробі врятуватися.

У Туреччині тривають рятувальні роботи, влада закликає зберігати спокій і дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, 15 травня у Туреччині під час зустрічі Зеленського і Ердогана стався землетрус магнітудою 5,2 бала.

Раніше, 23 квітня, Стамбул зазнав землетрусу магнітудою 6,2.

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