На Закарпатті стався землетрус

На території Закарпаття зафіксували землетрус / © Associated Press

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У суботу, 31 травня, на території Закарпатської області було зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземний поштовх було зафіксовано о 20:05 за київським часом.

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За класифікацією землетрусів, він відноситься до невідчутних.

«Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», — додали у ГЦСК.

Судячи з опублікованої карти землетрус стався у гірському масиві неподалік із румунським кордоном.

Раніше, у березні цього року, неподалік уже фіксувався землетрус такої ж незначної потужносіт. Він стався в Івано-Франківській області неподалік села Дземброня у Верховинському районі.

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Нагадаємо, на початку безеня землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера реєстрували також у Тернопільській області.