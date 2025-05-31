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На Закарпатті стався землетрус
Підземний поштовх було зафіксовано о 20:05 за київським часом.
У суботу, 31 травня, на території Закарпатської області було зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Підземний поштовх було зафіксовано о 20:05 за київським часом.
За класифікацією землетрусів, він відноситься до невідчутних.
«Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», — додали у ГЦСК.
Судячи з опублікованої карти землетрус стався у гірському масиві неподалік із румунським кордоном.
Раніше, у березні цього року, неподалік уже фіксувався землетрус такої ж незначної потужносіт. Він стався в Івано-Франківській області неподалік села Дземброня у Верховинському районі.
Нагадаємо, на початку безеня землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера реєстрували також у Тернопільській області.