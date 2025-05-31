ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

На Закарпатті стався землетрус

Підземний поштовх було зафіксовано о 20:05 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
землетрус

На території Закарпаття зафіксували землетрус / © Associated Press

У суботу, 31 травня, на території Закарпатської області було зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземний поштовх було зафіксовано о 20:05 за київським часом.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до невідчутних.

«Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», — додали у ГЦСК.

Судячи з опублікованої карти землетрус стався у гірському масиві неподалік із румунським кордоном.

Раніше, у березні цього року, неподалік уже фіксувався землетрус такої ж незначної потужносіт. Він стався в Івано-Франківській області неподалік села Дземброня у Верховинському районі.

Нагадаємо, на початку безеня землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера реєстрували також у Тернопільській області.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie