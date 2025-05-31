- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 1 мин
На Закарпатье произошло землетрясение
Подземный толчок был зафиксирован в 20:05 по киевскому времени.
В субботу, 31 мая, на территории Закарпатской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера), на глубине 5 км.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Подземный толчок был зафиксирован в 20:05 по киевскому времени.
По классификации землетрясений, он относится к неощутимым.
"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", - добавили в ГЦСК.
Судя по опубликованной карте землетрясение произошло в горном массиве неподалеку с румынской границей.
Ранее, в марте этого года, неподалеку уже фиксировалось землетрясение такой же незначительной мощности. Оно произошло в Ивано-Франковской области недалеко от села Дземброня в Верховинском районе
Напомним, в начале сентября землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера регистрировали также в Тернопольской области