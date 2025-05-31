На Закарпатье произошло землетрясение

На территории Закарпатья зафиксировали землетрясение на территории Закарпатья / © Associated Press

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В субботу, 31 мая, на территории Закарпатской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера), на глубине 5 км.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Подземный толчок был зафиксирован в 20:05 по киевскому времени.

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По классификации землетрясений, он относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", - добавили в ГЦСК.

Судя по опубликованной карте землетрясение произошло в горном массиве неподалеку с румынской границей.

Ранее, в марте этого года, неподалеку уже фиксировалось землетрясение такой же незначительной мощности. Оно произошло в Ивано-Франковской области недалеко от села Дземброня в Верховинском районе

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Напомним, в начале сентября землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера регистрировали также в Тернопольской области