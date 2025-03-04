В Украине произошло землетрясение: где был эпицентр

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение вечером 3 марта. Его зафиксировали недалеко от села Дземброня в Верховинском районе.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в горной местности – между горой Пип Иван Черногорский и селом Дземброня в Верховине. Его зафиксировали в 18.15. Магнитуда – 1,7 балла по шкале Рихтера. По классификации такое землетрясение относится к почти неощутимым.

Землетрясение на Верховине.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет весеннее тепло. Так, уже в середине недели максимальная температура воздуха будет +10+15 градусов, в западных областях до +17 градусов.

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