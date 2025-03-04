На Буковине 9-летний мальчик выстрелил в брата: детали инцидента

В селе Лопушна на Буковине 14-летний парень получил тяжелое телесное повреждение из-за неосторожного обращения с пневматической винтовкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Полицейские опросили участников и очевидцев происшествия и установили, что вчера вечером во дворе по месту жительства, во время детского баловства, 9-летний мальчик выстрелил из пневматической винтовки в направлении, где находился его 14-летний брат", — говорится в сообщении.

Несовершеннолетний получил ранение в область живота, после чего был доставлен в хирургическое отделение городской детской больницы Черновцов. Сейчас его состояние стабильное, угроза для жизни отсутствует. С места происшествия правоохранители изъяли винтовку с патронами, которые направили на экспертизу. По факту происшествия следователи возбудили уголовное производство по ст. 128 УКУ, продолжается расследование.

Напомним, в Решетиловке, на Полтавщине, была найдена мертвая 2-летняя девочка с признаками насильственной смерти. Она исчезла 22 февраля, и ее тело было обнаружено в одном из помещений домовладения.

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