Атака на Сумы: СМИ сообщили, какое оружие применила РФ

Последствия удара по Сумам 3 июня / © Сумской горсовет

Реклама

Российская армия ударила по Сумах 3 июня из дальнобойной реактивной системы залпового огня с кассетами. В разных районах города есть «прилеты».

Об этом сообщает издание «Кордон.Медиа».

«По обновленной информации, удар по городу Сумы был из дальнобойной РСЗО с кассетами. Всего было 4 прилета по разным районам города», — говорится в заявлении.

Реклама

В то же время издание отметило, что ожидается официальная информация об использованном врагом оружии.

Если россияне действительно применили кассетные боеприпасы для атаки по густонаселенному району Сум, этот удар может квалифицироваться как военное преступление.

Напомним, утром 3 июня россияне обстреляли центр Сум. Из-за вражеской атаки погиб один человек, есть много раненых. Сгорели авто.

Заметим, одновременно этим же утром взрыв прогремел в Николаеве. По данным телеграм-канала «Николаевский Ванек», враг, вероятно, впервые нанес удар ракетой «Кинжал».

Реклама

Кроме того, ночные взрывы прогремели в Чернигове: оккупанты атаковали город беспилотниками. Зафиксированы повреждения и разрушения.