Вулкан Этна / © Getty Images

Реклама

В Италии произошло извержение вулкана Этна. 2 июня оттуда выплеснулся вулканический поток. В воздух поднялись большие столбы пепла и дыма.

Об этом пишет Daily Mail.

Консультативный центр вулканического пепла в Тулузе на короткое время объявил красный уровень авиационной опасности, но теперь он стал оранжевым.

Реклама

Облако пепла из жерла Этны поднялось на два километра / © Associated Press

Вулкан Этна в последние несколько часов проявлял некоторую активность: ночью ощущались вулканические толчки, но затем они переросли в непрерывные «взрывы нарастающей интенсивности».

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна / © Associated Press

За несколько часов до этого, как сообщили в национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV), ученые зафиксировали несколько взрывов, которые становились все более «интенсивными».

Полные масштабы извержения пока неясны, а разрушения, кажется, минимальны.

Вулкан выбросил огромное облако пепла и дыма. / © Associated Press

Подземные толчки указывают на то, что извержение произошло на юго-восточной оконечности вулкана. Очевидно, именно в том месте расположено жерло Этны шириной 200 метров.

Реклама

Туристов также предупредили держаться подальше от лавовых потоков вулкана.

Справка

Вулкан Этна является одним из самых активных вулканов в мире, поэтому извержение не является редкостью, а его вспышки редко наносят значительный ущерб или травмы.

Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров, примерно раз в три месяца один из них извергается. По разным данным, высота Этны колеблется от 3326 до 3350 метров — она меняется с каждым извержением.

Последнее заметное извержение Этны произошло в феврале этого года. И в результате из-за облаков пепла аэропорт Катания на острове перенаправил десятки рейсов в другие аэропорты.

Реклама

Самое разрушительное извержение Этны накрыло 14 сел и городов потоками лавы и землетрясениями, вызванными вулканом. Согласно записям 1669 года, в результате извержения, продолжавшегося несколько недель, погибли около 20 000 человек, а тысячи человек остались без крова.