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Вулкан Этна снова проснулся — поражающие кадры
На итальянском острове Сицилия произошло мощное извержение вулкана Этна — самого высокого и активного в Европе.
В Италии произошло извержение вулкана Этна. 2 июня оттуда выплеснулся вулканический поток. В воздух поднялись большие столбы пепла и дыма.
Об этом пишет Daily Mail.
Консультативный центр вулканического пепла в Тулузе на короткое время объявил красный уровень авиационной опасности, но теперь он стал оранжевым.
Вулкан Этна в последние несколько часов проявлял некоторую активность: ночью ощущались вулканические толчки, но затем они переросли в непрерывные «взрывы нарастающей интенсивности».
За несколько часов до этого, как сообщили в национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV), ученые зафиксировали несколько взрывов, которые становились все более «интенсивными».
Полные масштабы извержения пока неясны, а разрушения, кажется, минимальны.
Подземные толчки указывают на то, что извержение произошло на юго-восточной оконечности вулкана. Очевидно, именно в том месте расположено жерло Этны шириной 200 метров.
Туристов также предупредили держаться подальше от лавовых потоков вулкана.
Справка
Вулкан Этна является одним из самых активных вулканов в мире, поэтому извержение не является редкостью, а его вспышки редко наносят значительный ущерб или травмы.
Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров, примерно раз в три месяца один из них извергается. По разным данным, высота Этны колеблется от 3326 до 3350 метров — она меняется с каждым извержением.
Последнее заметное извержение Этны произошло в феврале этого года. И в результате из-за облаков пепла аэропорт Катания на острове перенаправил десятки рейсов в другие аэропорты.
Самое разрушительное извержение Этны накрыло 14 сел и городов потоками лавы и землетрясениями, вызванными вулканом. Согласно записям 1669 года, в результате извержения, продолжавшегося несколько недель, погибли около 20 000 человек, а тысячи человек остались без крова.