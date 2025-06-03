Вулкан Етна / © Getty Images

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В Італії сталося виверження вулкана Етна. 2 червня звідти вихлюпнувся вулканічний потік. У повітря піднялися великі стовпи попелу та диму.

Про це пише Daily Mail.

Консультативний центр з вулканічного попелу в Тулузі на короткий час оголосив червоний рівень авіаційної небезпеки, але тепер він став помаранчевим.

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Хмара попелу з жерла Етни піднялася на два кілометри / © Associated Press

Вулкан Етна останніми кількома годинами виявляв деяку активність: вночі відчувалися вулканічні поштовхи, але потім вони переросли в безперервні «вибухи наростаючої інтенсивності».

На Сицилії відбулося виверження вулкана Етна / © Associated Press

За кілька годин до цього, як повідомили в національному інституті геофізики і вулканології Італії (INGV), вчені зафіксували кілька вибухів, які ставали все «інтенсивнішими».

Повні масштаби виверження наразі незрозумілі, а руйнування, здається, мінімальні.

Вулкан викинув величезну хмару попелу та диму / © Associated Press

Підземні поштовхи вказують на те, що виверження сталося на південно-східному краю вулкана. Ймовірно, саме в тому місці розташоване жерло Етни шириною 200 метрів.

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Туристів також попередили триматися подалі від лавових потоків вулкана.

Довідка

Вулкан Етна є одним з найактивніших вулканів у світі, тому виверження не є рідкістю, а її спалахи рідко завдають значних збитків або травм.

Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів, приблизно раз на три місяці один із них вивергається. За різними даними, висота Етни коливається від 3 326 до 3 350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням.

Останнє помітне виверження Етни сталося в лютому цього року. І в результаті через хмари попелу аеропорт Катанії на острові перенаправив десятки рейсів в інші аеропорти.

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Найруйнівніше виверження Етни накрило 14 сіл і міст потоками лави і землетрусами, викликаними вулканом. Згідно із записами 1669 року, внаслідок виверження, що тривало кілька тижнів, загинуло близько 20 000 осіб, а тисячі людей залишилися без даху над головою.