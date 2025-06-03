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Росіяни вдарили по Сумах: є жертва та постраждалі (оновлено)
Ворожий обстріл центру Сум забрав життя однієї людини. Є багато поранених.
У вівторок, 3 червня, окупанти обстріляли центр Сум. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, є багато поранених.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
«На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених», — йдеться в повідомленні.
Через атаку повністю згоріли два автомобілі. Потерпілих доставляють до лікарень міста.
Тип зброї, якою було завдано удару, ще з’ясовується. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
В Сумській міській раді повідомили, що з 11:00 у школі №10 розпочне роботу штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, в ніч проти 3 червня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.