ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1092
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по Сумах: є жертва та постраждалі (оновлено)

Ворожий обстріл центру Сум забрав життя однієї людини. Є багато поранених.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Атака на Суми 3 червня

Атака на Суми 3 червня / © Сумська міська рада

У вівторок, 3 червня, окупанти обстріляли центр Сум. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, є багато поранених.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених», — йдеться в повідомленні.

Через атаку повністю згоріли два автомобілі. Потерпілих доставляють до лікарень міста.

Тип зброї, якою було завдано удару, ще з’ясовується. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

В Сумській міській раді повідомили, що з 11:00 у школі №10 розпочне роботу штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Атака на Суми 3 червня / © Сумська міська рада

Атака на Суми 3 червня / © Сумська міська рада

Нагадаємо, в ніч проти 3 червня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie