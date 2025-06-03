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- Укрaїнa
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Україною шириться повітряна тривога: що відомо
Ракетна небезпека по всій території України!
У вівторок, 3 червня, станом на 9:50 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах та поперердили про ракетну небезпеку.
«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К! Швидкісна ціль на Київ!» — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали про те, що Росія готує масштабний ракетний удар по Україні: Жданов попередив про небезпеку.