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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
967
Час на прочитання
1 хв

Україною шириться повітряна тривога: що відомо

Ракетна небезпека по всій території України!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога:

Повітряна тривога: / © ТСН.ua

У вівторок, 3 червня, станом на 9:50 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах та поперердили про ракетну небезпеку.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К! Швидкісна ціль на Київ!» — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що Росія готує масштабний ракетний удар по Україні: Жданов попередив про небезпеку.

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