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- Війна
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Росія готує масштабну відповідь після ударів України — NYT
Росія може завдати масованого удару у відповідь, зокрема по енергосистемі або цивільних об’єктах. США готуються до нової ескалації.
Сполучені Штати очікують потужної військової відповіді Росії після атак українських дронів на стратегічні об’єкти, включаючи авіабази.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставлених американських чиновників.
За словами джерел видання, Москва може відреагувати вже найближчим часом. Серед ймовірних сценаріїв — нова хвиля ударів по цивільній інфраструктурі, масштабні атаки на енергетичну систему України або запуск балістичних ракет середньої дальності.
Розвідка США поки що не визначила точних цілей, однак у Вашингтоні вважають ризик масштабної ескалації дуже високим. Пентагон і союзники вже координують зусилля щодо посилення української ППО на випадок нових атак.
Нагадаємо, що армія РФ вивела у Чорне море два носії крилатих ракет “Калібр”. Натомість у Середземному морі перебувають три російські кораблі, які одночасно можуть запустити 20 ракет цього типу.