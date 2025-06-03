Росія готує масштабну відповідь після ударів України — NYT

Росія готує масштабний обстріл. / © ТСН.ua

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Сполучені Штати очікують потужної військової відповіді Росії після атак українських дронів на стратегічні об’єкти, включаючи авіабази.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

За словами джерел видання, Москва може відреагувати вже найближчим часом. Серед ймовірних сценаріїв — нова хвиля ударів по цивільній інфраструктурі, масштабні атаки на енергетичну систему України або запуск балістичних ракет середньої дальності.

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Розвідка США поки що не визначила точних цілей, однак у Вашингтоні вважають ризик масштабної ескалації дуже високим. Пентагон і союзники вже координують зусилля щодо посилення української ППО на випадок нових атак.

Нагадаємо, що армія РФ вивела у Чорне море два носії крилатих ракет “Калібр”. Натомість у Середземному морі перебувають три російські кораблі, які одночасно можуть запустити 20 ракет цього типу.