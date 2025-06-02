Операция "Паутина": как беспрецедентная атака СБУ превзошла легенды Моссада

Операция "Паутина" / © ТСН

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Историческая и уникальная спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина"своим размахом и дерзостью уже бросает вызов самым выдающимся разведывательным акциям мира, заставляя вспоминать даже легендарный израильский Моссад. Более полутора лет тщательной работы, которая держалась в строжайшей тайне под личным наблюдением главы СБУ Василия Малюка и Президента Украины Владимира Зеленского, трансформировались в единую сеть, которая незаметно пронизала глубокий тыл врага. Без сомнения, этот день, 1 июня 2025 года, навсегда войдет в историю.

Все, что известно об этой сверхсложной операции, каким образом эти удары не только ослабят "ядерную триаду" РФ, снижая ее ударный потенциал, но и кардинально изменят представление России о собственной безопасности - далее в материале TSN.UA .

1 июня 2025 года, в День военно-транспортной авиации России, Украина ответила сокрушительным ударом. Этот день стал кульминацией масштабной операции СБУ "Паутина" - блестящего плана, развернувшегося одновременно на четырех военных аэродромах РФ: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Благодаря дерзкому замыслу и безупречной реализации, украинские дроны поразили более 40 единиц стратегической авиации врага, включая такие ценные самолеты, как "глаза" и "мозг" российских воздушных операций - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, а

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Эти аэродромы являются ключевыми базами для российских бомбардировщиков, которые используют для ударов по Украине, неся на своем борту смертоносные крылатые ракеты. Особенно значимым является факт уничтожения вместе с частью бомбардировщиков Ту-95МСи крылатых ракет Х-101 на аэродроме "Оленья". Именно эти ракеты готовили для очередного массированного удара по украинским городам. Кадры этих успешных атак молниеносно разлетелись мировыми телеграмм-каналами и СМИ, подтверждая безоговорочную эффективность операции и нанесенный противнику колоссальный ущерб.

Авиабаза "Белая": Удар в самое сердце российской стратегической авиации

Удар по авиабазе "Белая" стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала полномасштабного вторжения. Авиабаза расположена на колоссальном расстоянии от границ Украины - более 4300 километров. Такая удаленность делала ее одной из самых безопасных, по мнению Москвы, баз для размещения их стратегической авиации, в частности бомбардировщиков Ту-95, которые являются носителями крылатых ракет.

Удары Украины по России - какое расстояние до авибазы "Белая". Фото: Google Maps

Особый резонанс этому событию придало быстро распространившееся в СМИ видео, где глава Службы безопасности Украины Василий Малюк лично комментирует ударыпо этому аэродрому. Согласно OSINT-анализу (в частности, Криса Биггерса) спутниковых снимков, сделанных 1 июня 2025 года после операции "Паутина", на авиабазе "Белая" были поражены:

По меньшей мере 3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС - уничтожено.

По меньшей мере 1 стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - уничтожен.

По меньшей мере 1 стратегический бомбардировщик Ту-95МС - поврежден.

По меньшей мере 3 стратегических бомбардировщика Ту-22М3 - повреждены.

Спутниковые снимки Криса Биггерса, аэродром "Белая"

Спутниковые снимки Криса Биггерса, аэродром "Белая"

Российское независимое медиа "Верстка" пишет, что потенциально уязвимая для БПЛА территория РФ выросла до 6,2 млн квадратных километров после атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Это треть территории России, на которой находятся 16 городов-миллионников.

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Потенциально уязвимая для украинских БПЛА территория РФ. Фото: Верстка

Российский губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил атаку БПЛА на воинскую часть в Усольском районе (где собственно и расположена авиабаза "Белая"), отметив, что дроны были запущены с фуры.

Минус 34% стратегических носителей крылатых ракет за один день

В результате операции "Паутина" дроны СБУ молниеносно и эффективно отработали цели сразу на четырех военных аэродромах РФ: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Благодаря мастерскому замыслу, удалось одномоментно поразить наибольшее количество вражеской авиации за все время войны.

"Этот скоординированный удар снизил потенциал российского воздушного флота, ведь речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на их основных базах. "Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", - подчеркнул Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии TSN.ua говорит, что эта операция - выдающееся достижение Украины.

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"Мы - страна, которая не обладает стратегической авиацией, имеет ограниченную глубину собственной территории и пока не получает достаточного количества дальнобойного оружия. И тем не менее, мы наносим России полноценные удары на всю глубину ее территории. У них не остается мест, которые не могут быть поражены нашими разнообразными средствами. Мы не имеем дальнобойного оружия, но способны уничтожать самолеты российской стратегической авиации. Если эта тенденция сохранится, мы сможем аналогичным образом наносить удары и по российским предприятиям военно-промышленного комплекса"

Уникальный подход

Операция "Паутина" отличается чрезвычайной сложностью и оригинальным подходом. В СБУ подтвердили, что сначала переправила на территорию России FPV-дроны, а впоследствии - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики. Применялись FPV-дроны стоимостью 300-600 долларов, что обеспечило чрезвычайное соотношение затрат и эффективности против многомиллионных самолетов

Управление дронами, вероятно, осуществлялось через российские телекоммуникационные сети. Несколько мобильных точек взлета на территории РФ находились возле баз российской стратегической авиации. Из видео, которое публиковали российские телеграм-каналы, рашисты не могли никак до конца понять, откуда эти дроны вылетают. Эта нестандартная тактика была неожиданной для российских систем ПВО, которые рассчитаны на обнаружение самолетов, крылатых ракет или дронов, летящих с определенного направления. А использование российских телекоммуникационных сетей для управления дронами, вероятно

Как сообщает The Insider, среди целей был и дальний аэродром "Украинка" в Амурской области. Эта авиабаза, как и другие, должна была подвергнуться удару, что еще больше бы расширило географию украинского возмездия. Однако, по данным ряда телеграм-каналов, фура, перевозившая беспилотники, не доехала до места назначения и, вероятно, взорвалась где-то на пути к аэродрому. Судя по видео, фура полностью выгорела. Губернатор Амурской области Василий Орлов также подтвердил инцидент с возгоранием прицепа грузовика на трассе "Чита - Хабаровск" в районе Серишево и пострадавшего вод

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Может ли Россия оттянуть авиацию дальше?

Авиаэксперт Валерий Романенко отмечает, что Россия исчерпала возможности для дальнейшего перебазирования своей стратегической авиации подальше от украинских границ.

"Им уже некуда оттягивать", - подчеркивает эксперт. Он приводит пример, когда один из грузовиков, перевозивший дроны, не добрался до своей конечной точки - авиабазы "Украинка" вблизи Серишево в Амурской области. Хотя этот инцидент и не позволил поразить цель, он свидетельствует о том, что даже самые отдаленные базы теперь достижимы. Романенко замечает: если самолеты были повреждены на таких авиабазах, как "Оленья" и "Белая", то аналогичные поражения возможны и на "Украинке". По словам эксперта, у России просто нет больше аэродромов, пригодных для стратегической аэродинамики.

"Паутина": 7 миллиардов долларов убытков

Операция "Паутина" стала самой масштабной атакой беспилотниками на авиабазы России за всю историю войны, отметившись беспрецедентным географическим проникновением на пять областей в пяти часовых поясах. По информации СБУ, весь персонал, участвовавший в подготовке и реализации операции, был вовремя выведен с территории России и уже находится в Украине. Любые возможные задержания, осуществленные российским режимом, будут расцениваться как постановочные акты для внутренней аудитории, пояснили в ведомстве. По подсчетам СБУ, убытки для авиации РФ пе

Президент Украины Владимир Зеленскийназвал результат "абсолютно блестящим" и "самостоятельным результатом Украины", а также "самой дальнобойной нашей операцией". По его словам, "офис" этой сверхсекретной операции располагался непосредственно вблизи одного из управлений ФСБ России. Это заявление подчеркивает не только беспрецедентную смелость и глубину проникновения украинских спецслужб, но и мастерство конспирации, которая позволила незамеченными работать под самым носом у врага. Глава государства также отметил, что подготовка к операции, длившейся более пяти лет, была проведена в

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Российское Министерство обороны подтвердило атаки, назвав их "террористическими" и заявив об отражении атак на некоторых аэродромах. Международные СМИ, в частности The Telegraph, отметили тщательное планирование и беспрецедентный характер операции, превзошедшей "самые страшные кошмары Москвы". Операция "Паутина" рассматривается как важный шаг в уменьшении ударного потенциала российской авиации и демонстрация возможностей СБУ наносить высокоточные и эффективные удары глубоко в тылу врага.

Валерий Романенко отмечает, что российская стратегическая авиация - "длинная дубинка" Кремля, которой он может пугать весь мир. Поэтому то, что СБУ поразила одну из составляющих "ядерной триады" - это крайне важный момент.

"Путин посеял ветер, а теперь пожинает вихрь"

Операция СБУ "Паутина" вызвала значительный резонанс в мире, демонстрируя новые возможности Украины в асимметричной войне и способность наносить удары глубоко в тылу врага. Западные дипломаты, военные и аналитики выразили восхищение масштабностью и успехом операции. Многие отмечали ее беспрецедентность по глубине проникновения и количеству пораженных целей. СМИ по всему миру, такие как The Economic Times, NDTV, BBC, CBS News, The War Zone, активно освещали детали операции, подчеркивая ее стратегическое значение. Конгрессмен США Дон Бэкон отметил: "Путин посеял ветер,

Поражение А-50 - "глаз" и "мозга" в небе

Поражение самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 во время операции СБУ "Паутина" стало чрезвычайно значимым достижением для Украины, ведь этот тип воздушного судна является критически важным для российской армии. А-50 выполняет роль настоящих "глаз" и "мозга" в воздушном пространстве, обеспечивая жизненно важные функции для координации боевых действий. Авиаэксперт Валерий Романенко отмечает, что Россия сейчас обладает лишь семью самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые он называет "летающими радарами". Эти самолеты, базирующиеся в Ив

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Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 / Фото: из открытых источников

Хотя роль А-50 в непосредственной поддержке фронтовых операций существенно уменьшилась, они все еще используются для обеспечения эффективности российской противовоздушной обороны. Ранее эти самолеты активно мониторили украинскую территорию на значительную глубину, предоставляя российским истребителям информацию о полетах украинских самолетов вблизи линии фронта, что приводило к украинским потерям.

Однако ситуация изменилась после того, как в 2022 году Украина повредила один такой самолет в Беларуси, а в последующие годы сбила и уничтожила с экипажами еще два А-50. Это заставило россиян практически прекратить их использование непосредственно у линии фронта. Теперь А-50 редко появляются в небе, а наблюдение ведется с помощью беспилотников. Таким образом, Украина нейтрализовала это прежнее преимущество России, заставив их отказаться от активного использования А-50 вблизи фронта.

Дроны - будущее войны

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отметили, что операция "Паутина" может по крайней мере временно ограничить способность России наносить дальние удары беспилотниками и ракетами по Украине. Эта атака также выявила значительные уязвимости в российской противовоздушной обороне и протоколах безопасности вокруг ключевой военной инфраструктуры, что вызвало волну критики со стороны российских "военкоров" и военных блогеров.

Дата публикации 14:28, 01.06.25 Количество просмотров 549 Дроны СБУ атаковали российский военный аэродром

Вечером 1 июня, после успешного завершения операции, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем СБУ Василием Малюком и заявил, что "эти деяния будут в учебниках истории". Масштаб и инновационный характер удара не оставили равнодушными и международных деятелей. Основатель компаний "SpaceX" и "Tesla", Илон Маск, также прокомментировал украинскую атаку дронами по стратегической авиации РФ, написав: "Дроны - это будущее войны. Пилотируемые самолеты - нет".

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Может ли Россия восстановить потери в авиации?

Авиаэксперт Валерий Романенко отмечает, что Россия не имеет возможности выпускать самолеты "с нуля". По его словам, на Казанском заводе остались лишь несколько планеров (фюзеляж и крылья без оборудования) еще с советских времен. В частности, речь идет о нескольких планеров Ту-22М3 и два-три планера Ту-160. Хотя теоретически Россия могла бы их восстановить, исследования и работы по восстановлению этих типов самолетов продолжаются уже около пяти-шести лет, и до сих пор ни один самолет не был передан в Вооруженные силы РФ. Три восстановленные самолеты пока так и остаются на заводе.

Таким образом, в отношении самолетов Ту-22М3 и Ту-160 возможности России по восстановлению парка крайне ограничены. Что касается Ту-95МС, ситуация еще сложнее: возможности их восстановления практически отсутствуют. Хотя Россия и имеет определенное количество таких самолетов на базах хранения, но двигатели к ним уже не производятся, а сами самолеты стоят там чуть ли не со времен СССР и использовались преимущественно как источники запасных частей. Это, по словам эксперта, означает, что их возможности восстановления парка стратегических бомбардировщиков Ту-95МС являются минимальными, фактически близкими к нулю. Этот факт является

Как пострадала ядерная триада России?

Операция СБУ "Паутина" не просто нанесла удар по авиабазам России, а потенциально перекроила баланс стратегических сил на мировой арене. ТУ-95МС - основные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы России, которые являются ключевым элементом ядерной триады. Они способны нести крылатые ракеты, в том числе с ядерными боеголовками. По данным СБУ, в результате операции было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Спутниковые снимки от OSINT-аналитиков, в частности Криса Биггерса, подтвердили уничтожение и повреждение значительного количества Ту-9

ТУ-95МС - основные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы России / © Википедия

Спецоперация СБУсостоялась накануне важных переговоров в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский заявил, что именно "потери заставят Россию сесть за стол переговоров". Он подчеркнул, что "Россия должна осознать, что это значит нести потери. Это то, что подтолкнет ее к дипломатии." Авиаэксперт Романенко отмечает, что эта спецоперация - подарок для украинской дипломатии, которая получила сильные позиции для переговоров.

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"Именно этой операцией наши Силы обороны сказали, ребята, война по телевизору для вашего населения не получится, потому что в любом месте России может быть нанесен удар. Поэтому, учитывайте это и выбросьте мысли из головы о 4-6 областях Украины, которые вы хотите оккупировать. Наша дипломатия получила подарок. Это выбило козыри из рук россиян, которые приходили и нагло выставляли какие-то свои требования, которые с каждым разом увеличивались и увеличивались. Сейчас им надо будет уменьшить аппетиты. И я бы, честно говоря, хотел бы посмотреть на их физиономии, когда они придут на переговоры", - с

Тайминг операции "Паутина" не случаен и является четким сигналом Киева. Аналитики и эксперты утверждают, что в планировании и выполнении операции задействованы почти все принципы войны: выбор приоритета целей, безопасность операции, концентрация сил, неожиданность. Эффект неожиданности был настолько мощным, что российские "военкоры" назвали это "российским Перл-Харбором".