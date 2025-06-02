СБУ провела историческую спецоперацию в тылу РФ: детали от Малюка

Василий Малюк

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Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация.

Об этом сообщил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

«Уничтожение вражеских бомбардировщиков – это задача, которую перед нами поставил Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, подготовленной сотрудниками Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что «возмездие неизбежно». СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы», – отметил Василий Малюк.

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Глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию «Паутина» более полутора лет.

В результате дроны СБУ отработали целые сразу на 4-х военных аэродромах РФ – «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». И благодаря замыслу сиюминутно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

«В общей сложности речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная оплеуха по могуществу и террористической сущности РФ», — отмечает Василий Малюк.

Примерная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.

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По словам Василия Малюка, спецоперация «Паутина» проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто.

«Согласно законам и обычаям войны, мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Так что с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и Шахедами, — отмечает Василий Малюк.

Он поблагодарил всех сотрудников Службы, задействованных в этой исторической спецоперации, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине.

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«Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на русский террор и уничтожать врага повсюду – на море, в воздухе и на земле. А как надо – получим и из-под земли», – подчеркнул глава СБУ.

Ранее президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка о результатах операции "Паутина" по военным аэродромам в РФ.

«Совершенно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной нашей операции.

Главнокомандующий поручил Службе безопасности проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

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«Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя и вполне справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить», — подытожил он.