Миллиардер Илон Маск / © Associated Press

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Известный миллиардер Илон Маск отреагировал на удары украинских беспилотников по военным авиабазам РФ в рамках спецоперации «Паутина». Он отметил, что беспилотники — это будущее войны, а вот пилотируемые самолеты — нет.

Об этом Маск написал в комментарии к сообщению доктора физики, партнера венчурного фонда Sequoia Шона Магуайра в «Х».

Магуайр написал, что Украина провела атаку, знаменующую собой поворотный момент в истории войн.

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«Сотни дронов были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 км вглубь России. $1 млрд ущерба от <$1 млн дронов. Критическая инфраструктура больше не в безопасности», — говорится в его твите.

Маск прокомментировал сообщение доктора физики.

«Беспилотники — это будущее войны. Пилотированные самолеты — нет», — написал Маск.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о масштабной спецоперации по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России.

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Так, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную и, как ее уже назвали, историческую спецоперацию «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков.

Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах.

Дата публикации 19:30, 01.06.25 Количество просмотров 147 ТСН 19.30 новости 1 июня! Громкая отставка Драпатого! Аж 5 аэродромов РФ горят!

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