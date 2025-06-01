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На спецоперацию "Паутина" отреагировал Илон Маск — что он сказал
Маск оценил атаку украинских беспилотников 1 июня 2025 на авиабазы РФ, где дислоцировалась военная стратегическая авиация, которую россияне используют для обстрелов Украины.
Известный миллиардер Илон Маск отреагировал на удары украинских беспилотников по военным авиабазам РФ в рамках спецоперации «Паутина». Он отметил, что беспилотники — это будущее войны, а вот пилотируемые самолеты — нет.
Об этом Маск написал в комментарии к сообщению доктора физики, партнера венчурного фонда Sequoia Шона Магуайра в «Х».
Магуайр написал, что Украина провела атаку, знаменующую собой поворотный момент в истории войн.
«Сотни дронов были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 км вглубь России. $1 млрд ущерба от <$1 млн дронов. Критическая инфраструктура больше не в безопасности», — говорится в его твите.
Маск прокомментировал сообщение доктора физики.
«Беспилотники — это будущее войны. Пилотированные самолеты — нет», — написал Маск.
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о масштабной спецоперации по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России.
Так, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную и, как ее уже назвали, историческую спецоперацию «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков.
Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах.
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