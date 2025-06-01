ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
17k
Время на прочтение
1 мин

На спецоперацию "Паутина" отреагировал Илон Маск — что он сказал

Маск оценил атаку украинских беспилотников 1 июня 2025 на авиабазы РФ, где дислоцировалась военная стратегическая авиация, которую россияне используют для обстрелов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На спецоперацию "Паутина" отреагировал Илон Маск — что он сказал

Миллиардер Илон Маск / © Associated Press

Известный миллиардер Илон Маск отреагировал на удары украинских беспилотников по военным авиабазам РФ в рамках спецоперации «Паутина». Он отметил, что беспилотники — это будущее войны, а вот пилотируемые самолеты — нет.

Об этом Маск написал в комментарии к сообщению доктора физики, партнера венчурного фонда Sequoia Шона Магуайра в «Х».

Магуайр написал, что Украина провела атаку, знаменующую собой поворотный момент в истории войн.

«Сотни дронов были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 км вглубь России. $1 млрд ущерба от <$1 млн дронов. Критическая инфраструктура больше не в безопасности», — говорится в его твите.

Маск прокомментировал сообщение доктора физики.

«Беспилотники — это будущее войны. Пилотированные самолеты — нет», — написал Маск.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о масштабной спецоперации по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России.

Так, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную и, как ее уже назвали, историческую спецоперацию «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков.

Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie