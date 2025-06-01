Мільярдер Ілон Маск / © Associated Press

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Відомий мільярдер Ілон Маск відреагував на удари українських безпілотників по військових авіабазах РФ в межах спецоперації «Павутина». Він зазначив, що безпілотники — це майбутнє війни, а ось пілотовані літаки — ні.

Про це Маск написав у коментарі до допису доктора фізики, партнера венчурного фонду Sequoia Шона Магуайра у «Х».

Магуайр написав, що Україна провела атаку, яка знаменує собою поворотний момент в історії воєн.

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«Сотні дронів були попередньо розгорнуті, а потім вразили понад 40 літаків на відстані понад 1000 км углиб Росії. >$1 млрд збитку від <$1 млн дронів. Критична інфраструктура більше не в безпеці», — йдеться в його твіті.

Маск прокоментував допис доктора фізики.

«Безпілотники — це майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні», — написав Маск.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії.

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Так, 1 червня Служба безпеки України здійснила унікальну і, як її вже назвали, історичну спецоперацію «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників.

Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах.

Дата публікації 19:30, 01.06.25 Кількість переглядів 147 ТСН 19.30 новини 1 червня! Гучна відставка Драпатого! Аж 5 аеродромів РФ палають!

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