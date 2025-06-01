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На спецоперацію "Павутина" відреагував Ілон Маск — що він сказав
Маск оцінив атаку українських безпілотників 1 червня 2025 року на авіабази РФ, де дислокувалася військова стратегічна авіація, яку росіяни використовують для обстрілів України.
Відомий мільярдер Ілон Маск відреагував на удари українських безпілотників по військових авіабазах РФ в межах спецоперації «Павутина». Він зазначив, що безпілотники — це майбутнє війни, а ось пілотовані літаки — ні.
Про це Маск написав у коментарі до допису доктора фізики, партнера венчурного фонду Sequoia Шона Магуайра у «Х».
Магуайр написав, що Україна провела атаку, яка знаменує собою поворотний момент в історії воєн.
«Сотні дронів були попередньо розгорнуті, а потім вразили понад 40 літаків на відстані понад 1000 км углиб Росії. >$1 млрд збитку від <$1 млн дронів. Критична інфраструктура більше не в безпеці», — йдеться в його твіті.
Маск прокоментував допис доктора фізики.
«Безпілотники — це майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні», — написав Маск.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії.
Так, 1 червня Служба безпеки України здійснила унікальну і, як її вже назвали, історичну спецоперацію «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників.
Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах.
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