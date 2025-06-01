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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
518
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2 хв

Як ШІ допоміг вразити російські аеродроми: експерт поділився подробицями

Такі дії українських спецслужб свідчать про новий рівень ведення гібридної війни, де технології відіграють ключову роль у досягненні стратегічних цілей.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дрон

Дрон / © Pixabay

Операція українських спецслужб, яка була проведена вглибині території Російської Федерації, є не лише свідченням високого професіоналізму українських силовиків, а й прикладом ефективного застосування сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту.

Про це в ефірі КИЇВ24 заявив генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України та експерт з питань національної безпеки Василь Богдан.

За його словами, операція була організована безпосередньо на території країни-агресора, і це залишилося абсолютно поза увагою Федеральної служби безпеки РФ.

«Вже навіть те, що ми знаємо зараз, засвідчує про дуже високий рівень професіоналізму українських спецслужб і використання досягнень науково-технічного прогресу, включно зі штучним інтелектом«, — наголосив експерт.

Богдан зазначив, що реалізація такої складної операції потребує комплексного підходу: від матеріально-технічної бази до підготовки кадрів. Крім того, українська сторона активно використовує як вітчизняні розробки, так і підтримку міжнародних партнерів.

«Ми продемонстрували, що можемо проводити ефективні операції, використовуючи власні ресурси — фінансові, технічні й кадрові. І, очевидно, ми також маємо підтримку наших союзників», — сказав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, атака на стратегічні аеродроми в глибині Росії 1 червня стала свідченням критичної вразливості оборони РФ.

Удари здійснювались за допомогою FPV-дронів, які були заздалегідь доставлені та запрограмовані для злету в заданий час.

Операція під кодовою назвою «Павутина» дозволила вразити 41 літак стратегічної авіації Росії. Її підготовка тривала понад півтора року й вимагала складної логістики та високого рівня координації.

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