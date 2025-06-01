РФ готує новий масований обстріл: Зеленський попередив про загрозу

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряних тривог найближчим часом.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 1 червня.

За його словами, ще до початку здійснення операції «Павутина» в РФ українська розвідка отримала дані про підготовку чергового російського масованого удару.

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«І це дуже важливо для всіх наших людей — не ігнорувати повітряних тривог. У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів, ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар», — каже президент.

Зеленський попередив, що зараз росіяни теж підготували «калібри» з морських носіїв.

«Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі — американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну навіть у таких умовах, коли увесь світ вимагає зупинити вбивства. І справді потрібен тиск — тиск на Росію, який має повернути її до реальності. Тиск санкцій. Тиск наших сил. Тиск дипломатії. Все має працювати разом», — підсумував він.

Раніше президент Зеленський заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка про результати операції «Павутина» по військових аеродромах в РФ.

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