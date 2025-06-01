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- Війна
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Вражено 34% носіїв крилатих ракет: СБУ про операцію "Павутина"
У СБУ офіційно підтвердили атаку на аеродроми в Росії, процитувавши Ліну Костенко.
Орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ «Павутина», становить 7 млрд доларів США.
Про це передає пресслужба СБУ.
У результаті ударів було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.
Про деталі спецоперації Служба безпеки обіцяє розповісти трохи згодом.
«А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: „А ви думали, що Україна так просто? Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни“. (с) Ліна Костенко. Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба — дістанемо і з-під землі», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.