ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
1 хв

Вражено 34% носіїв крилатих ракет: СБУ про операцію "Павутина"

У СБУ офіційно підтвердили атаку на аеродроми в Росії, процитувавши Ліну Костенко.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дрони, якими били по російських аеропортах

Дрони, якими били по російських аеропортах

Орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ «Павутина», становить 7 млрд доларів США.

Про це передає пресслужба СБУ.

У результаті ударів було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

Про деталі спецоперації Служба безпеки обіцяє розповісти трохи згодом.

«А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: „А ви думали, що Україна так просто? Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни“. (с) Ліна Костенко. Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба — дістанемо і з-під землі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
464
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie