РФ готовит новый массированный обстрел: Зеленский предупредил об угрозе

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги в ближайшее время.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 1 июня.

По его словам, еще до начала совершения операции «Паутина» в РФ украинская разведка получила данные о подготовке очередного российского массированного удара.

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«И это очень важно для всех наших людей — не игнорировать воздушные тревоги. В ночь на сегодняшний день было почти 500 российских дронов, ударных дронов. Еженедельно они увеличивали количество единиц на удар», — говорит президент.

Зеленский предупредил, что сейчас россияне тоже подготовили «калибры» с морских носителей.

«Мы понимаем, с кем имеем дело. Мы будем защищаться всеми методами, доступными нам, доступными Украине, доступными украинцам. Мы ни секунды не хотели этой войны. Мы предлагали россиянам прекращение огня. Еще с 11 марта на столе американское предложение полного, безусловного прекращения огня. Именно россияне захотели продолжать войну даже в таких условиях, когда весь мир потребовал остановить убийства. И действительно нужно давление — давление на Россию, которое должно вернуть ее к реальности. Давление санкций. Давление наших сил. Давление дипломатии. Все должно работать вместе», — подытожил он.

Ранее президент Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка о результатах операции «Паутина» по военным аэродромам в РФ.

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