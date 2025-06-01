Зеленский озвучил ожидания от переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Украинская делегация на переговорах с россиянами в Стамбуле попытается достичь прогресса на пути к миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в воскресенье, 1 июня.

«Мы обсудили, что именно ожидаем от встречи в Стамбуле в понедельник. Мы предлагаем и в дальнейшем полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир», — сказал он.

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По словам Зеленского, украинское предложение, которое получили россияне, «логичное и реалистичное».

При этом украинский президент отметил, что содержание российского «меморандума» до сих пор неизвестно никому, поскольку документ Кремль так и не передал.

«У нас нет, у турецкой стороны нет, также у американской стороны российского документа нет. Несмотря на это, мы попробуем достичь хотя бы какого-то прогресса на пути к миру», — подчеркнул он.

Напомним, президент Зеленский провел стратегическое совещание с руководством сектора безопасности и обороны, в ходе которого были согласованы позиции перед предстоящими переговорами в Стамбуле

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