Выборы президента Польши: кто побеждает в гонке - экзитполл

Выборы в Польше / © Associated Press

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Во втором туре президентских выборов в Польше, по результатам проведенного экзитпола, побеждает проевропейский кандидат Рафал Тшасковский, который является мэром Варшавы.

Об этом сообщает польское издание RMF24

Согласно экзитполу Ipsos, проведенного для TVP, TVN и Polsat, кандидат от «Гражданской коалиции» получил наибольшую поддержку, опередив национал-консерватора Кароля Навроцкого, который является выдвиженцем правой партии «Право и справедливость».

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По данным экзитпола, Рафал Тшасковский набрал 50,3 процента голосов.

Кароль Навроцкий, кандидат от партии «Право и справедливость» (PiS), получил 49,7 процента голосов.

Информация базируется на опросе избирателей в день голосования на выходе со случайно выбранных избирательных участков по всей стране. Погрешность экзитпола составляет примерно два процента.

От итога выборов зависит, сможет ли проевропейское левоцентристское правительство премьера страны Дональда Туска преодолеть сопротивление правых консерваторов, которых поддерживает действующий президент Анджей Дуда.

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Глава польского правительства надеется на победу своего однопартийца из «Гражданской платформы», мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Обладая правом вето, президент Польши, которого избирают прямым всенародным голосованием, может блокировать законодательные инициативы правительства. Он также является главнокомандующим вооруженными силами, способен влиять на внешнюю политику и имеет право вносить на рассмотрение парламента собственные законопроекты.

Напомним, в первом туре выборов победил кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковскийс результатом в 31,36% голосов избирателей. Его конкурент Кароль Навроцкий финишировал вторым с результатом в 29,54% голосов.