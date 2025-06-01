Вибори президента Польщі: хто перемагає в перегонах — екзитпол

Вибори в Польщі / © Associated Press

Реклама

У другому турі президентських виборів у Польщі, за результатом проведеного екзитполу, перемагає проєвропейський кандидат Рафал Тшасковський, який є мером Варшави.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Згідно з екзитполом Ipsos, проведеного для TVP, TVN i Polsat, кандидат від «Громадянської коаліції» здобув найбільшу підтримку, випередивши націонал-консерватора Кароля Навроцького, який є висуванцем правої партії «Право і справедливість».

Реклама

За даними екзитполу, Рафал Тшасковський набрав 50,3 відсотка голосів.

Кароль Навроцький, кандидат від партії «Право і справедливість» (PiS), отримав 49,7 відсотка голосів.

Інформація базується на опитуванні виборців у день голосування на виході з випадково обраних виборчих дільниць по всій країні. Похибка екзитполу становить приблизно два відсотки.

Від підсумку виборів залежить, чи зможе проєвропейський лівоцентристський уряд прем’єра країни Дональда Туска подолати опір правих консерваторів, яких підтримує чинний президент Анджей Дуда.

Реклама

Очільник польського уряду сподівається на перемогу свого однопартійця з «Громадянської платформи», мера Варшави Рафала Тшасковського.

Володіючи правом вето, президент Польщі, якого обирають прямим всенародним голосуванням, може блокувати законодавчі ініціативи уряду. Він також є головнокомандувачем збройними силами, здатний впливати на зовнішню політику і має право вносити на розгляд парламенту власні законопроєкти.

Нагадаємо, у першому турі виборів переміг кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський із результатом у 31,36% голосів виборців. Його конкурент Кароль Навроцький фінішував другим із результатом у 29,54% голосів.