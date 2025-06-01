Переговори у Стамбулі: ЗМІ отримали повний текст меморандуму України

Меморандум від України, який представлять на переговорах у Стамбулі, містить положення про припинення вогню, моніторинг перемирʼя та необхідність особистої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Повний текст документу отримало «Суспільне».

Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів.

Заходи зміцнення довіри — вирішення гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом «всіх на всіх». Звільнення Росією всіх цивільних заручників.

Неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.

Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод.

Суверенітет: Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу.

Відсутність обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України.

Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

Санкції: деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності.