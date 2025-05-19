Рафал Тшасковський / © PAP

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У Польщі підраховують пезультати голосування на президентських виборах. Згідно з вебсайтом Національної виборчої комісії (PKW), дані з понад половини виборчих округів вже відомі. Останні дані екзитполу свідчать, що перше місце посідає Рафал Тшасковський.

Рафал Тшасковський лідирує з 31,2% голосів, за ним Кароль Навроцький з 29,7%, третій — Славомір Менцен з 14,9%. Про це повідомляє Onet.

Інші кандидати отримали менше ніж 7% голосів, зокрема Гжегож Браун (6,4%) та Шимон Головня (5%).

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Які результати виборів у Польщі

Згідно з підрахунками деяких виборчих округів компанією Onet, Рафал Тшасковський отримав 31,2 відсотка. Своєю чергою Кароль Навроцький здобув 29,7 відсотка. Цю трійку замикає Славомір Менцен з результатом 14,9 відсотка.

Гжегож Браун отримує 6,4%, Шимон Головня — 5%, Адріан Зандберг — 4,8%, Магдалена Бєят — 4,2%, Кшиштоф Становський — 1,2%, Йоанна Сенишин — 1,1%, Марек Якуб’як — 0,8%, Артур Бартошевич — 0,5%, Мацей Мацяк — 0,2%, Марек Вох — 0,1%.

Підраховані наразі результати / © Onet

Раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО або Європейського союзу, якщо не визнає своєї відповідальності за Волинську трагедію 1943 року.