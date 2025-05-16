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У Польщі висловилися про передання Україні МіГ-29
Варшава виводить радянські літаки з озброєння і замінює їх на сучасні винищувачі.
Передання Україні додаткової партії радянських винищувачів МіГ-29 від Польщі є цілком можливим. Втім, все залежить від Києва.
Про це повідомив керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтерв’ю “ЄП”.
З його слів, це насамперед залежить від України, яка зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16.
"Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передання їх Україні цілком можливо, відповідні переговори ще тривають", - наголосив дипломат.
Лукасевич каже, наразі тривають переговори про збалансування того, що потрібно Україні, і те, якими є пріоритети.
"Те, що союзники хочуть дати або навіть передають Україні, має належним чином використовуватися для перемоги", - повідомив він.
Як повідомлялося, міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що всі обіцяні Україні винищувачі F-16 будуть передані до кінця 2025 року.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда назвав умову, за якої Варшава може передати Україні свої МіГ-29. Втім, якщо його країна отримає від союзників адекватну заміну.