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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
935
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У Польщі висловилися про передання Україні МіГ-29

Варшава виводить радянські літаки з озброєння і замінює їх на сучасні винищувачі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
МіГ-29.

МіГ-29. / © Associated Press

Передання Україні додаткової партії радянських винищувачів МіГ-29 від Польщі є цілком можливим. Втім, все залежить від Києва.

Про це повідомив керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтерв’ю “ЄП”.

З його слів, це насамперед залежить від України, яка зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16.

"Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передання їх Україні цілком можливо, відповідні переговори ще тривають", - наголосив дипломат.

Лукасевич каже, наразі тривають переговори про збалансування того, що потрібно Україні, і те, якими є пріоритети.

"Те, що союзники хочуть дати або навіть передають Україні, має належним чином використовуватися для перемоги", - повідомив він.

Як повідомлялося, міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що всі обіцяні Україні винищувачі F-16 будуть передані до кінця 2025 року.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда назвав умову, за якої Варшава може передати Україні свої МіГ-29. Втім, якщо його країна отримає від союзників адекватну заміну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
935
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