В Польше высказались о передаче Украине МиГ-29

МиГ-29. / © Associated Press

Реклама

Передача Украине дополнительной партии советских истребителей МиГ-29 от Польши вполне возможна. Впрочем, все зависит от Киева.

Об этом сообщил руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью "ЕП".

По его словам, это, прежде всего, зависит от Украины, которая сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16.

Реклама

"Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможно, соответствующие переговоры продолжаются", - подчеркнул дипломат.

Лукасевич говорит, сейчас продолжаются переговоры о сбалансировании того, что нужно Украине, и то, каковы приоритеты.

"То, что союзники хотят дать или даже передают Украине, должно должным образом использоваться для победы", - сообщил он.

Как сообщалось, министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что все обещанные Украине истребители F-16 будут переданы до конца 2025 года.

Реклама

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал условие, при котором Варшава может передать Украине свои МиГ-29. Но если его страна получит от союзников адекватную замену.