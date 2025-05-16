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- Украина
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В Польше высказались о передаче Украине МиГ-29
Варшава выводит советские самолеты из вооружения и заменяет их современными истребителями.
Передача Украине дополнительной партии советских истребителей МиГ-29 от Польши вполне возможна. Впрочем, все зависит от Киева.
Об этом сообщил руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью "ЕП".
По его словам, это, прежде всего, зависит от Украины, которая сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16.
"Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможно, соответствующие переговоры продолжаются", - подчеркнул дипломат.
Лукасевич говорит, сейчас продолжаются переговоры о сбалансировании того, что нужно Украине, и то, каковы приоритеты.
"То, что союзники хотят дать или даже передают Украине, должно должным образом использоваться для победы", - сообщил он.
Как сообщалось, министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что все обещанные Украине истребители F-16 будут переданы до конца 2025 года.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал условие, при котором Варшава может передать Украине свои МиГ-29. Но если его страна получит от союзников адекватную замену.