Рафал Тшасковский / © PAP

Реклама

В Польше подсчитывают результаты голосования на президентских выборах. Согласно вебсайту Национальной избирательной комиссии (PKW), данные из более половины избирательных округов уже известны. Последние данные экзитпола свидетельствуют, что первое место занимает Рафал Тшасковский.

Рафал Тшасковский лидирует с 31,2% голосов, за ним Кароль Навроцкий с 29,7%, третий — Славомир Менцен с 14,9%. Об этом сообщает Onet.

Другие кандидаты получили менее 7% голосов, в том числе Гжегож Браун (6,4%) и Шимон Головня (5%).

Реклама

Какие результаты выборов в Польше

Согласно подсчетам некоторых избирательных округов компанией Onet, Рафал Тшасковский получил 31,2 процента. В свою очередь Кароль Навроцкий получил 29,7 процента. Эту тройку замыкает Славомир Менцен с результатом 14,9 процента.

Гжегож Браун получает 6,4%, Шимон Головня — 5%, Адриан Зандберг — 4,8%, Магдалена Беят — 4,2%, Кшиштоф Становский — 1,2%, Иоанна Сенишин — 1,1%, Марек Якубьяк — 0,8%, Ох — 0,1%.

Подсчитанные результаты / © Onet

Ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО или Европейскому союзу, если не признает свою ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.