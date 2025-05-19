День ангела 19 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 19 мая, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 19 мая

19 мая 2025 поздравьте с именинами Ивана, Иосифа, Иванну, Марию, Марфу, Соломию, Тамару.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, неторопливым.

Иосиф — древнееврейское имя, переводится как “пусть Бог вознаградит”. В детстве энергичен, любит перемены. Во взрослом возрасте становится упрямым, затаенным.

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Иоанна — древнеиудейские корни, толкуется как “Бог милостивый”. В детстве спокойная, уравновешенная. Во взрослом возрасте становится ответственным, рациональным.

Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве участливая, воспитанная. Во взрослом возрасте становится отзывчивым, добрым.

Марфа — древнеарамейское имя, переводится как “госпожа”. В детстве настоящий лидер. Во взрослом возрасте становится сообразительным, трудолюбивым.

Соломия — древнееврейские корни, толкуется как “спокойствие”. В детстве эмоциональная, решительная. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, мудрым.

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Тамара — древнееврейское происхождение, означает “финиковая пальма”. В детстве участливая, энергичная. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, уравновешенным.

День ангела 19 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит покой душе и вдохновение в каждом дне. Пусть в твоей жизни царят радость, благополучие и светлые помыслы.

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С днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель был рядом в любой момент, поддерживал и вдохновлял на добрые дела. Пусть каждый шаг будет под защитой небес, а сердце наполняется светом и теплом.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный охранник дарит тебе крепкое здоровье, гармонию в душе и безграничную любовь. Пусть на твоем жизненном пути встречаются только добрые люди и счастливые моменты.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть ангел-хранитель бережет тебя от всего злого, наполняет твою жизнь светом, мудростью и гармонией. Желаю, чтобы каждый день был полон радости и спокойствия.

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С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда вдохновляет тебя на великие свершения, поддерживает в трудные минуты и оберегает душу от печали. Желаю тебе счастья, благополучия и неистощимой силы духа.