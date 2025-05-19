Магнитная буря 19 мая: с какой силой будет штормить

Украину накроет магнитная буря

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Сегодня, 19 мая, Украина и мир окажутся под влиянием повышенной геомагнитной активности с K-индексом 4.67, что соответствует уровню G1 по шкале NOAA. Речь идет о магнитной буре красного уровня.

Об этом сообщает meteoagent.com .

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса В одну вспышку класса С.

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Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет активным до штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Напомним, что ученые обновляют данные о реакции магнитного поля Земли на вспышки на Солнце каждые три часа, поэтому прогноз может изменяться в течение дня. Чем выше K-index (от 0 до 9), тем сильнее магнитная буря.

Справка:

Магнитная буря — это нарушение магнитного поля Земли вследствие активности на Солнце. Она может вызвать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей, а также влиять на электронику, навигационные системы, спутники.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

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Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности избегать перегрузок, отдыхать и пить достаточно воды.