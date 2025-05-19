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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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ВСУ отправили "в ад" еще более 1000 оккупантов: детали от Генштаба

Армия РФ ежедневно несет потери на поле боя. За прошедшие сутки было ликвидировано более 1000 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1040 российских захватчиков, а также уничтожили 29 артсистем.

Об этом сегодня, 19 мая, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 974770 (+1040) человек

  • танков — 10833 (+1)

  • боевых бронированных машин — 22562 (+5)

  • артиллерийских систем — 28009 (+29)

  • РСЗО / MLRS — 1387 (+0) ед,

  • средства ПВО / anti-aircraft systems — 1167

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 336

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36503 (+118)

  • крылатые ракеты — 3197

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48988 (+88)

  • специальная техника — 3892

Ранее сообщалось, что РФ успешно компенсирует потери современных боевых самолетов, таких как Су-30СМ и Су-35, несмотря на снижение темпов их производства.

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