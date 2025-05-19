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ВСУ отправили "в ад" еще более 1000 оккупантов: детали от Генштаба
Армия РФ ежедневно несет потери на поле боя. За прошедшие сутки было ликвидировано более 1000 человек.
Силы обороны Украины ликвидировали еще 1040 российских захватчиков, а также уничтожили 29 артсистем.
Об этом сегодня, 19 мая, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 974770 (+1040) человек
танков — 10833 (+1)
боевых бронированных машин — 22562 (+5)
артиллерийских систем — 28009 (+29)
РСЗО / MLRS — 1387 (+0) ед,
средства ПВО / anti-aircraft systems — 1167
самолетов — 372
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 36503 (+118)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 48988 (+88)
специальная техника — 3892
Ранее сообщалось, что РФ успешно компенсирует потери современных боевых самолетов, таких как Су-30СМ и Су-35, несмотря на снижение темпов их производства.