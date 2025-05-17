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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 970 тысяч человек
Оккупанты стремительно теряют человеческую силу и технику на фронте. Генштаб обновил данные о потерях по состоянию на 17 мая 2025 года.
Силы обороны Украины ликвидировали еще 910 российских захватчиков, а также уничтожили 6 танков, 34 артсистемы.
Об этом сегодня, 17 мая, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 972 600 (+910) человек
танков — 10831 (+6)
боевых бронированных машин — 22553 (+7)
артиллерийских систем — 27942 (+34)
РСЗО — 1386 (+1)
средства ПВО — 1167
самолетов — 372
вертолетов — 336
БпЛА оперативно-тактического уровня — 36278 (+155)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 48809 (+96)
специальная техника — 3892
Напомним, 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения РФ. Пилот выжил.