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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 970 тысяч человек

Оккупанты стремительно теряют человеческую силу и технику на фронте. Генштаб обновил данные о потерях по состоянию на 17 мая 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

Силы обороны Украины ликвидировали еще 910 российских захватчиков, а также уничтожили 6 танков, 34 артсистемы.

Об этом сегодня, 17 мая, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 972 600 (+910) человек

  • танков — 10831 (+6)

  • боевых бронированных машин — 22553 (+7)

  • артиллерийских систем — 27942 (+34)

  • РСЗО — 1386 (+1)

  • средства ПВО — 1167

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 336

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 36278 (+155)

  • крылатые ракеты — 3197

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48809 (+96)

  • специальная техника — 3892

Напомним, 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения РФ. Пилот выжил.

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