Почему Путин боится прекратить огонь: экс-глава Генштаба Британии ответил

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Кремлевский глава Владимир Путин боится принять предложение о прекращении огня, поскольку в таком случае российские сторонники жесткой линии могут оказывать большее давление на Кремль.

Об этом говорилось в интервью генерала, бывшего главы Генштаба Великобритании Ричарда Данната "24 Каналу".

"Если бы он (Путин — ред.) остановил войну преждевременно, люди бы сказали: "Это было напрасно! Зачем все это было?" Именно тогда сторонники жесткой линии могли бы набраться смелости и попробовать скинуть его", — отметил Даннат.

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Конечно, при таких обстоятельствах нужно задать вопрос, станет ли ситуация тогда хуже, чем сейчас, продолжил эксперт.

«Я имею в виду, что мы должны вернуться к тому, с чего следует начинать — сказать, что несмотря на поступающую из Кремля пропаганду и незначительные успехи, которых достигли российские войска на востоке Украины, на самом деле Россия существенно страдает в этой войне», — сказал он.

Запад, по его мнению, должен приложить усилия, чтобы наложить более жесткие санкции на всю российскую экономику, и российский народ должен ощутить давление. Это поставит Украину в более выгодное положение. Поэтому Запад должен быть единым.

"Он должен продолжать поддерживать Украину военной техникой, а также ввести более жесткие санкции против России, чтобы привести российский народ в чувство", — сказал Даннат.

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Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли приедет на переговоры в Стамбул, хотя фактически сам их инициировал.

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