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День ангела 17 мая: кого и как поздравлять с именинами
17 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 17 мая
17 мая 2025 года поздравьте с именинами Степана.
Степан — древнегреческое происхождение, означает “венец”. В детстве простой, не умеющий хитрить. Во взрослом возрасте становится преданным, хорошим другом, неразговорчивым с незнакомцами.
День ангела 17 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от невзгод, вдохновляет на добрые дела и наполняет сердце светом и теплом. Желаю тебе внутреннего покоя, гармонии, крепкого здоровья и счастья, согревающего душу!
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С Днем ангела! Пусть твой охранник всегда будет рядом, подсказывает правильный путь, защищает от зла и дарит вдохновение. Желаю каждый день просыпаться с улыбкой, жить в благополучии, любви и согласии. Пусть жизнь будет светлой и благословенной!
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покров слышал каждую твою молитву, оберегал от бед и помогал преодолевать жизненные трудности. Пусть твое сердце всегда будет исполнено надежды, а рядом будут только искренние люди.
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С праздником твоего небесного покровителя! Желаю, чтобы он каждый день охранял тебя от всего недоброго, давал силы для новых свершений и наполнял душу радостью. Пусть в твоей жизни царят любовь, достаток и внутренний свет!
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель будет всегда рядом — в момент радости и испытаний. Пусть он вдохновляет тебя на мудрые решения, ведет по пути добра и дарит силы верить в себя, даже когда непросто.