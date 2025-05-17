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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

День ангела 17 травня: кого та як вітати з іменинами

17 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 17 травня, день ангела

Який сьогодні, 17 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 17 травня

17 травня 2025 року привітайте з іменинами Степана.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві простий, не вміє хитрувати. В дорослому віці стає відданим, хорошим другом, неговірким з незнайомцями.

День ангела 17 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 17 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, надихає на добрі справи й наповнює серце світлом і теплом. Бажаю тобі внутрішнього спокою, гармонії, міцного здоров’я й щастя, яке зігріває душу!

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, підказує правильний шлях, захищає від зла й дарує натхнення. Бажаю щодня прокидатися з посмішкою, жити в добробуті, любові й злагоді. Хай життя буде світлим і благословенним!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний заступник чув кожну твою молитву, оберігав від лиха й допомагав долати життєві труднощі. Нехай твоє серце завжди буде сповнене надії, а поруч будуть тільки щирі люди.

***

Зі святом твого небесного покровителя! Бажаю, аби він щодня охороняв тебе від усього недоброго, давав сили для нових звершень і наповнював душу радістю. Нехай у твоєму житті панують любов, достаток і внутрішнє світло!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Хай твій ангел-охоронець буде завжди поруч — у миті радості та випробувань. Нехай він надихає тебе на мудрі рішення, веде шляхом добра й дарує сили вірити в себе, навіть коли непросто.

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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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