Переговори у Стамбулі 16 травня / © Associated Press

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Зустріч у Стамбулі України та РФ дала мінімальний результат, але Москва зараз може собі це дозволити. Адже все, що відбувалось у Туреччині, робилось загалом для єдиного глядача ― і це стабільно прихильний до Росії Дональд Трамп.

Про це пише CNN.

Журналісти зазначають, що нинішня тактика Росії ― імітувати готовність до мирного процесу, щоб занадто не дратувати США та водночас не робити реальних кроків у напрямку миру, оскільки він Кремлю зараз невигідний.

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«Путін досі вважає, що здатен захопити більше української території та, відповідно, домогтись відчутних поступок від Києва. І навіть що Росія зможе витримати суворіші санкції. Однак усе ж воліє надмірно Трампа не нервувати», — вважає медіа.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ — вперше від 2022 року. Однак суттєвого прогресу не було.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував Росію за відсутність прогресу у мирних переговорах щодо України, наголосивши, що провина за зрив ініціативи лежить на Москві.

Делегації Росії та України дійшли принципової згоди щодо нової зустрічі, заявив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан.

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Однак, поки немає деталей, коли вона і де саме може відбутися.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що одним із ключових моментів переговорів з російською делегацією було обговорення припинення вогню.

Він не оприлюднив конкретних новин щодо цього, зазначивши лише, що його команда буде «працювати над деталями».

Також Умєров окреслив ціль України на найближчий час — таки провести переговори на найвищому рівні. На його думку, наступним кроком має стати саме зустріч президента Зеленського з президентом Путіним.

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