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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

День ангела 19 травня: кого та як вітати з іменинами

19 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 19 травня, день ангела

Який сьогодні, 19 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 19 травня

19 травня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Йосипа, Іванну, Марію, Марфу, Соломію, Тамару.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає дружелюбним, неквапливим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві енергійний, любить зміни. В дорослому віці стає впертим, потайливим.

Іванна — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “Бог милостивий”. В дитинстві спокійна, врівноважена. В дорослому віці стає відповідальною, раціональною.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві співчутлива, вихована. В дорослому віці стає чуйною, доброю.

Марфа — давньоарамейське ім’я, перекладається як “пані”. В дитинстві справжня лідерка. В дорослому віці стає кмітливою, працьовитою.

Соломія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “спокій”. В дитинстві емоційна, рішуча. В дорослому віці стає доброзичливою, мудрою.

Тамара — давньоєврейське походження, означає “фінікова пальма”. В дитинстві співчутлива, енергійна. В дорослому віці стає дружелюбною, врівноваженою.

День ангела 19 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 19 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує спокій душі і натхнення у кожному дні. Хай у твоєму житті панують радість, добробут і світлі помисли.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець був поруч у будь-яку мить, підтримував і надихав на добрі справи. Нехай кожен крок буде під захистом небес, а серце наповнюється світлом і теплом.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець дарує тобі міцне здоров’я, гармонію в душі та безмежну любов. Хай на твоєму життєвому шляху зустрічаються тільки добрі люди і щасливі моменти.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай ангел-охоронець береже тебе від усього злого, наповнює твоє життя світлом, мудрістю та гармонією. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю і спокоєм.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди надихає тебе на великі звершення, підтримує у скрутні хвилини і оберігає душу від смутку. Бажаю тобі щастя, добробуту і невичерпної сили духу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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