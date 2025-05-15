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Украина может присоединиться к переговорам в Стамбуле, но при определенных условиях
Участие будет зависеть от того, будет ли российская сторона готова к содержательному разговору и будет ли полномочий принимать решения.
Украина рассматривает возможность направить делегацию на переговоры с Россией, которые могут пройти в Стамбуле уже сегодня.
Об этом Reuters сообщил украинский дипломатический источник.
По словам собеседника, Киев хочет оценить, есть ли у российской делегации реальные полномочия принимать решения, а также — демонстрирует ли Москва готовность к серьезному диалогу.
"Если российская сторона действительно готова к серьезному разговору, мы можем взаимодействовать", - отметил источник на условиях анонимности.
В то же время, если делегация Кремля окажется не готова к предметным переговорам, украинская сторона сделает вывод, что речь идет не о реальных мирных усилиях, а о “очередной политической шараде”.
Украина официально не подтвердила участие в переговорах, однако следит за развитием ситуации и действиями Москвы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Эрдоганом.
Там он сразу заявил, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский. Какой мандат имеют представители России, неизвестно.