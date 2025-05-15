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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский прибыл в Анкару

Сегодня, 15 мая, самолет президента Украины приземлился в Турции.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Эрдоганом.

Президент Украины рассказал, что украинская делегация представлена на самом высоком уровне: МИД, представители ОП, военные, представители всех разведок.

По словам Зеленского, делегация РФ напоминает «бутафорский уровень». Пока непонятно, есть ли у них мандат принимать какие-то решения.

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны пройти прямые переговоры Украины и России. Владимир Зеленский говорил о готовности встретиться с Путиным, однако тот проигнорировал это и отправил вместо себя представителей. Это подвергает сомнению сам факт встречи, говорят эксперты.

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