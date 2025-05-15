Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Эрдоганом.

Президент Украины рассказал, что украинская делегация представлена на самом высоком уровне: МИД, представители ОП, военные, представители всех разведок.

По словам Зеленского, делегация РФ напоминает «бутафорский уровень». Пока непонятно, есть ли у них мандат принимать какие-то решения.

Реклама

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны пройти прямые переговоры Украины и России. Владимир Зеленский говорил о готовности встретиться с Путиным, однако тот проигнорировал это и отправил вместо себя представителей. Это подвергает сомнению сам факт встречи, говорят эксперты.