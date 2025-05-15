Переговоры в Турции: в МИД рассказали о "повестке дня" для Украины

Спикер МИД Георгий Тихий

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В настоящее время в Турции запланированы переговоры с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Там собирается украинская делегация, в том числе прибыл министр иностранных дел Сибига.

Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий в эфире телемарафона.

«Сейчас — очень активная дипломатия, вы все видите сами эти усилия. Министр (Сибига — Ред.) вчера был в Анталии, удалось провести очень важные встречи на самом деле с Генсеком Рютте, с турецким министром, с американцами, с Рубио и Линдси Грэмом. Это были встречи, на которых можно было синхронизировать и согласовать шаги», — сказал Тихий.

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Он заверил, что Украина открыта для переговоров в любых форматах. В частности, об этом не раз говорил президент Зеленский.

«Я просто напомню всем, президент пригласил лично, сказал, что готов встретиться с Путиным в Турции. Мы видим, что сейчас Путин скрывается от этой встречи, боится, отправляет каких-то людей очень низкого уровня на эти встречи», — пояснил спикер МИД.

Что будет дальше

Тихий подчеркнул, что, прежде всего, президент Зеленский встретится со своим турецким коллегой Эрдоганом. А дальше, «в процессе будет больше понимания, какими будут дальнейшие шаги».

Кроме того, важно миру зафиксировать, что Украина ведет себя очень конструктивно в плане готовности к переговорам.

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«Для нас очень важно, чтобы мир это видел, чтобы американцы это видели, чтобы европейцы видели, что именно Украина не препятствует миру. Препятствует миру только Россия», — подытожил представитель МИД.

Ранее мы писали, встретится ли Зеленский с российской делегацией в Турции.