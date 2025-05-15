Мошки в Украине: почему их укусы опасны и когда стоит бежать к врачу

Мошки

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Даже один укус мошки может вызвать серьезную реакцию, а в отдельных случаях — привести к анафилактическому шоку.

Об этом в эфире «Киев 24» рассказал врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Назаренко.

Специалист объяснил, что в отличие от комара мошка не просто прокалывает кожу, а буквально ее прогрызает, вводя в утро белки из своей слюны. Именно эти белки содержат раздражающие вещества, которые вызывают в организме выброс гистамина и могут вызвать токсико-аллергическую реакцию.

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«Это очень индивидуально, но даже один укус мошки может вызвать анафилаксию у людей с повышенной чувствительностью, особенно если есть аллергия на насекомых», — отметил врач.

Также мошки могут переносить инфекционные и паразитарные заболевания, среди которых дирофиляриоз и онхоцеркоз. Инфицирование возможно как бактериями, так и вирусами.

Еще одна опасность — вторичное инфицирование места укуса, которое может проявиться через несколько дней в виде отека, покраснения, сильного зуда или гнойного воспаления.

Напомним, во Львовской области госпитализировали 60-летнего мужчину с тяжелой формой гепатита А , вероятно вызванной употреблением воды из горного источника.

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