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Легкоатлетку Бех-Романчук отстранили из-за положительного допинг-теста
Марина временно отстранена от соревнований из-за наличия / использования тестостерона в допинг-пробе.
Украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук временно отстранили от соревнований из-за наличия / использования тестостерона в допинг-пробе.
Соответствующее решение приняла AIU (организация по борьбе с допингом в легкой атлетике).
Решение об отстранении Марины было опубликовано 14 мая. Срок дисквалификации остается неизвестным.
29-летняя спортсменка планировала выступить в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе в пятницу, 16 мая.
Эти соревнования должны были стать для нее первыми после Олимпиады-2024, однако теперь имя украинки убрали из списка участниц.
Напомним, Бех-Романчук на Олимпийских играх-2024 в Париже заняла предпоследнее место в финале соревнований по тройному прыжку. На предыдущих двух Олимпиадах она выступала в прыжках в длину и тоже оставалась без медалей.