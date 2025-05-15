Легкоатлетку Бех-Романчук отстранили из-за положительного допинг-теста

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Реклама

Украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук временно отстранили от соревнований из-за наличия / использования тестостерона в допинг-пробе.

Соответствующее решение приняла AIU (организация по борьбе с допингом в легкой атлетике).

Решение об отстранении Марины было опубликовано 14 мая. Срок дисквалификации остается неизвестным.

Реклама

29-летняя спортсменка планировала выступить в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе в пятницу, 16 мая.

Эти соревнования должны были стать для нее первыми после Олимпиады-2024, однако теперь имя украинки убрали из списка участниц.

Напомним, Бех-Романчук на Олимпийских играх-2024 в Париже заняла предпоследнее место в финале соревнований по тройному прыжку. На предыдущих двух Олимпиадах она выступала в прыжках в длину и тоже оставалась без медалей.