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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Легкоатлетку Бех-Романчук отстранили из-за положительного допинг-теста

Марина временно отстранена от соревнований из-за наличия / использования тестостерона в допинг-пробе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук временно отстранили от соревнований из-за наличия / использования тестостерона в допинг-пробе.

Соответствующее решение приняла AIU (организация по борьбе с допингом в легкой атлетике).

Решение об отстранении Марины было опубликовано 14 мая. Срок дисквалификации остается неизвестным.

29-летняя спортсменка планировала выступить в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе в пятницу, 16 мая.

Эти соревнования должны были стать для нее первыми после Олимпиады-2024, однако теперь имя украинки убрали из списка участниц.

Напомним, Бех-Романчук на Олимпийских играх-2024 в Париже заняла предпоследнее место в финале соревнований по тройному прыжку. На предыдущих двух Олимпиадах она выступала в прыжках в длину и тоже оставалась без медалей.

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