ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
863
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув до Анкари

Сьогодні, 15 травня, літак президента України приземлився у Туреччині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Ердоганом.

Президент України розповів, що українська делегація представлена на найвищому рівні: МЗС, представники ОП, військові, представники всіх розвідок.

За словами Зеленського, делегація РФ нагадує «бутафорський рівень». Наразі незрозуміло, чи є у них мандат ухвалювати якісь рішення.

Нагадаємо, 15 травня у Стамбулі мають відбутися прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський говорив про готовність зустрітися з Путіним, однак той проігнорував це і відправив замість себе представників. Це ставить під сумнів сам факт зустрічі, кажуть експерти.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie