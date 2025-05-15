Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Ердоганом.

Президент України розповів, що українська делегація представлена на найвищому рівні: МЗС, представники ОП, військові, представники всіх розвідок.

За словами Зеленського, делегація РФ нагадує «бутафорський рівень». Наразі незрозуміло, чи є у них мандат ухвалювати якісь рішення.

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Нагадаємо, 15 травня у Стамбулі мають відбутися прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський говорив про готовність зустрітися з Путіним, однак той проігнорував це і відправив замість себе представників. Це ставить під сумнів сам факт зустрічі, кажуть експерти.